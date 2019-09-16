2019-09-16T14:54:50+03:00
Политика

Песков прокомментировал публикацию плана интеграции РФ и Белоруссии

В Кремле заявили, что вся информация носит предварительный характер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко должны быть ознакомлены с программой экономической интеграции двух стран до конца текущего года. Вся публикуемая сейчас информация об этом процессе носит лишь предварительный характер. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru писал, что ранее в СМИ появилась информация о планах РФ и Белоруссии по созданию единых Гражданского и Налогового кодексов, а также объединению банковского надзора при сохранении двух Центробанков. Кроме того, сообщалось о возможном переходе к объединенному регулированию рынков газа, нефти и электроэнергии.

"Пока план не публиковался, не раскрывался, поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер. <...> Этот план действий, насколько мне известно, в большой части уже согласован, проделана очень серьезная работа с двух сторон", - цитирует ТАСС Пескова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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