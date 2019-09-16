2019-09-16T15:03:47+03:00
Общество

Пилоты о первом международном полете российского самолета МС-21: «В голосе диспетчеров чувствовалась гордость»

В понедельник 16 сентября самолет приземлился в Турции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Самолет впервые покажут в Турции Фото: корпорация «Иркут»Самолет впервые покажут в Турции Фото: корпорация «Иркут»
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Самолет российского производства МС-21 совершил первый международный полет. Ранее новинку показывали в рамках авиавыставки МАКС, но 16 сентября самолет впервые демонстрируют за рубежом. Из аэропорта «Жуковский» МС-21 вылетел около полудня, приземлился в турецком аэропорту Ататюрк в 13.26 по местному времени.

Как пишет ТАСС российское воздушное судно уже встречали на стоянке представители делегации из нашей страны, а журналисты, сотрудники корпорации «Иркут». На борту МС-21 находился только экипаж, первый международный полет прошел без пассажиров.

- Впечатления от полета очень хорошие. Правда, в Жуковском нас немного потрясло, там сейчас фронт подошел. К нам было повышенное внимание, и в России, и в Турции диспетчерские службы нас несколько раз запрашивали тип самолета, хотя в заявке все указано, в России диспетчеры желали нам удачи и в голосе чувствовалась гордость, - приводит слова второго пилота Олега Мотовина ТАСС.

В Турции российский самолет покажут на выставке «Технофест».

ИСТОЧНИК KP.RU

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