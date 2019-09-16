В России появится «черный список» пассажиров общественного транспорта

СЕГОДНЯ 15:14 2019-09-16T15:14:50+03:00

Туда будут вносить всех, кто нарушал порядок и помешал движению

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В России планируют создать единую базу пассажиров-нарушителей. В нее войдут все, кто хулиганил в общественном транспорте.

На создание такой системы потратят 200 миллионов рублей, а доступ к ней предоставят всем компаниям-перевозчикам.

- Необходимость в такой дорогой базе отсутствует, так как сегодня тоже можно получить все сведений из базы правоохранительных органов. Существуют механизмы давления на пассажиров-нарушителей. Например, выдворить хулигана из общественного транспорта, - комментирует инициативу председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

По мнению председателя Союза пассажиров Кирилла Янкова, подобное нововведение может ограничить права человека. Сама по себе база не может стать основанием для запрета пассажиру пользоваться общественным транспортом.

Тем не менее, на авиарейсах уже существуют «черные списки». В них попадают дебоширы, помимо этого, таким пассажирам грозит уголовная или административная ответственность.

Правовой базы для создания каких либо ограничений на пользование общественного транспорта в России пока не существует, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU