2019-09-16T15:34:50+03:00
Происшествия

В Персидском заливе задержали судно с 250 000 литрами «контрабандного» топлива

Ценный груз везли в Арабские Эмираты
Юлия САЛЬНИКОВА
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Корабль задержан в Персидском заливеКорабль задержан в Персидском заливеФото: REUTERS
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Днем 16 сентября стражи исламской революции задержали судно с топливом, которое по предварительной оценке является контрабандным. Достоверно это только предстоит узнать, но представители корпуса стражей, остановивших танкер, нашли в грузовых отсеках 250 000 литров дизельного топлива. Груз собирались доставить в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает агентство ISNA.

Напомним, вопрос с топливом в последние несколько дней стоит одним из главных в повестке дня многих Европейских стран, а также США. Из-за пожара на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии, взлетели цены на нефть. Атаку на НПЗ совершили с помощью беспилотников. Огонь тушили в течение нескольких часов, а убытки от произошедшего подсчитывают до сих пор – ЧП на предприятии повлияло на производство нефти, добыча сократилась вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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