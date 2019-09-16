Роналду не смог сдержать слез, когда ему показали архивное видео с отцом

СЕГОДНЯ 16:08 2019-09-16T16:11:27+03:00

Жозе Динише Авейру умер в 2005 году, так и не узнав, что его сын стал звездой футбола номер один

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Интервью, которое началось для Криштиану Роналду как рядовое, закончилось для звезды футбола и зрителей полной неожиданностью – нападающий «Ювентуса» расплакался прямо перед камерами. Причиной стало архивное видео, которое ему показал журналист Пирс Морган. В кадре отец футболиста. Видео снято накануне Евро-2004 в Португалии. Жозе Динише Авейру с гордостью говорит об успехах тогда еще начинающего футболиста. Этого интервью Роналду никогда не видел. Его отец умер в 2005 году.

- Я действительно не знал своего отца. Он часто выпивал. Я никогда не говорил с ним, как отец с сыном. Это было сложно, - признался футболист.

Он рассказал, что хотел бы, чтобы отец увидел, кем стал сын.

- Для меня много значат его слова, - продолжил Роналду. – Не ожидал, что буду плакать.

Он попросил копию видео, чтобы показать своей семье.

ИСТОЧНИК KP.RU