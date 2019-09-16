Аналитик спрогнозировал продажи нового iPhone в России

СЕГОДНЯ 16:31 2019-09-16T16:31:36+03:00

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Выход нового iPhone повлияет на продажи Apple в России. Аналитики считают, что завышенные цены на американский смартфон, который технологически уступает другим производителям гаджетов, станут причиной падения продаж Apple в нашей стране.

Владелец, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что тенденция, когда о «российского покупателя вытирают ноги», сложилась достаточно давно. И виноваты в этом сами соотечественники, которые покупали товар независимости от уровня цены.

-Айфоны стоят необоснованно дорого. Терпеть такое отношение, когда тебе как туземцу предлагают купить стеклянные бусы за золото, российские покупатели бесконечно не будут, - заявил телеканалу «360» Муртазин.

По словам эксперта, за последний год Apple потеряла около 50 процентов российского рынка – доля упала с 15 процентов в 2018 году, до восьми – в этом. Интерес к «яблочному продукту» теряет даже самые обеспеченные покупатели, для которых решающим оказывается не цена, а здравый смысл.

- Не может цена серийного телефона превышать 1,5 – 2 тысячи долларов, - заключил аналитик

Ожидается, что продажи нового iPhone 11 стартуют в России с 20 сентября. Цена на товар стартует от 60 тысяч рублей. Сразу после презентации цены на предыдущие модели снизились во всех странах.

ИСТОЧНИК KP.RU