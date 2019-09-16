2019-09-16T16:31:36+03:00
Экономика

Аналитик спрогнозировал продажи нового iPhone в России

Прогнозы не самые радостные
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Эксперт уверен, что продажи нового iPhone 11 не будут успешнымиЭксперт уверен, что продажи нового iPhone 11 не будут успешнымиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Выход нового iPhone повлияет на продажи Apple в России. Аналитики считают, что завышенные цены на американский смартфон, который технологически уступает другим производителям гаджетов, станут причиной падения продаж Apple в нашей стране.

Владелец, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что тенденция, когда о «российского покупателя вытирают ноги», сложилась достаточно давно. И виноваты в этом сами соотечественники, которые покупали товар независимости от уровня цены.

-Айфоны стоят необоснованно дорого. Терпеть такое отношение, когда тебе как туземцу предлагают купить стеклянные бусы за золото, российские покупатели бесконечно не будут, - заявил телеканалу «360» Муртазин.

По словам эксперта, за последний год Apple потеряла около 50 процентов российского рынка – доля упала с 15 процентов в 2018 году, до восьми – в этом. Интерес к «яблочному продукту» теряет даже самые обеспеченные покупатели, для которых решающим оказывается не цена, а здравый смысл.

- Не может цена серийного телефона превышать 1,5 – 2 тысячи долларов, - заключил аналитик

Ожидается, что продажи нового iPhone 11 стартуют в России с 20 сентября. Цена на товар стартует от 60 тысяч рублей. Сразу после презентации цены на предыдущие модели снизились во всех странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Охотник» вооружат крылатыми ракетами
Переговоры Путина с Эрдоганом вместо запланированного получаса длились два часа
Умер Юрий Колычев: народный артист РСФСР
Россия завершила поставку ракет С-400 в Турцию раньше срока
Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram
Роналду не смог сдержать слез, когда ему показали архивное видео с отцом
За нападение на бойца ОМОН Павел Устинов приговорен к 3,5 годам колонии
Работу Минфина Якутии высоко оценили на Московском финансовом форуме
В Персидском заливе задержали судно с 250 000 литрами «контрабандного» топлива
В России появится «черный список» пассажиров общественного транспорта
Повстанцы грозят новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Пилоты о первом международном полете российского самолета МС-21: «В голосе диспетчеров чувствовалась гордость»
Песков прокомментировал публикацию плана интеграции РФ и Белоруссии
Зеленский рассказал о своей миссии в качестве президента Украины
Песков: конкретной даты встречи "нормандской четверки" пока нет
С 2021 года в России начнут действовать электронные визы
Эксперт рассказал, почему россияне не копят деньги
Захарова рассказала об опасности западных компьютерных игр