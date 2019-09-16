Саудовская Аравия закрыла нефтяную магистраль на Бахрейн

СЕГОДНЯ 16:56 2019-09-16T16:59:17+03:00

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Нефтяной трубопровод на Бахрейн в Саудовской Аравии решили перекрыть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Такое решение власти королевства приняли после субботней атаки на несколько нефтяных объектов – 14 сентября хуситы с помощью беспилотников устроили пожар на крупнейшем в мире нефтеперерабатывающем заводе.

Правда, в США сомневаются, что пожар устроили именно йеменские повстанцы. The Sun пишет, что за нападением стоит Иран. Того же мнения придерживается и госсекретарь США Майк Помпео.

- Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами и союзниками для обеспечения того, чтобы энергетические рынки оставались хорошо поставленными, а Иран был привлечен к ответственности за свою агрессию, - сообщил Помпео журналистам.

Пожар на НПЗ сказался на стоимости нефти - цены выросли на 20 процентов и превысили 71 доллар за баррель. В то же время американская валюта резко начала сдавать в цене.

ИСТОЧНИК KP.RU