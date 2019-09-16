Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии и отключить

СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-16T17:12:28+03:00

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Украинский телеканал «112» могут отключить уже в ближайшее время. Киевский суд отказал в удовлетворении апелляции журналистов – на кону лицензия и право на вещание. Отказом суд фактически открыл дорогу к этим двум процедурам – теперь решение должен вынести госрегулятор. О решении шестого апелляционного суда Киева сообщили на сайте телекомпании, которой грозит закрытие.

Проблемы у тележурналистов начались несколько месяцев назад. В июле здание компании неизвестные обстреляли из гранатомета. Полиция провела поверку, дело квалифицировали как теракт. Возбуждено уголовное дело. Но виновные так и не были найдены.

Угрозы руководство телекомпании получило за некоторое время до этого происшествия. Сообщения были связаны с анонсом фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». Причем сообщения получил также автор фильмов Игорь Лапотенок.

ИСТОЧНИК KP.RU