2019-09-16T17:12:28+03:00
Политика

Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии и отключить

Здание, где располагается офис компании, в июле неизвестные обстреляли из гранатомета
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нападение на офис телекомпании произошло в июлеНападение на офис телекомпании произошло в июлеФото: facebook.com
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Украинский телеканал «112» могут отключить уже в ближайшее время. Киевский суд отказал в удовлетворении апелляции журналистов – на кону лицензия и право на вещание. Отказом суд фактически открыл дорогу к этим двум процедурам – теперь решение должен вынести госрегулятор. О решении шестого апелляционного суда Киева сообщили на сайте телекомпании, которой грозит закрытие.

Проблемы у тележурналистов начались несколько месяцев назад. В июле здание компании неизвестные обстреляли из гранатомета. Полиция провела поверку, дело квалифицировали как теракт. Возбуждено уголовное дело. Но виновные так и не были найдены.

Угрозы руководство телекомпании получило за некоторое время до этого происшествия. Сообщения были связаны с анонсом фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». Причем сообщения получил также автор фильмов Игорь Лапотенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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