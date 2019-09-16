2019-09-16T17:37:16+03:00
Политика

Bloomberg : Нефтезавод в Саудовской Аравии атаковали с помощью иранских беспилотников

Ранее США выступали с предположением, что за нападением на НПЗ стоят вовсе не хуситы
Юлия САЛЬНИКОВА
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США подозревает в атаке на НПЗ ИранСША подозревает в атаке на НПЗ ИранФото: REUTERS
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Атака на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии могла быть совершена с помощью иранских дронов. Такую информацию со ссылкой на официального представителя арабской коалиции Турки аль-Малики опубликовал Bloomberg. Напомним, сразу несколько нефтепредприятия Саудовской Аравии 14 сентября подверглись атакам. Ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Они сообщили, что выпустили около десяти дронов.

Госсекретарь США Майк Помпео усомнился в этой информации. Он заявил, что в деле есть «иранский след». Bloomberg приводит данные, что пожар на НПЗ устроили не с помощью дронов, а при помощи крылатых ракет.

- Вспомните, когда Иран сбил беспилотник, утверждая, что он был в их «воздушном пространстве», хотя на самом деле он был близко. Они твердо придерживались этой позиции, хотя это была очень большая ложь. Теперь они говорят, что не имеют никакого отношения к нападению на Саудовскую Аравию. Посмотрим, - написал в твиттер президент США Дональд Трамп.

Из-за пожаа на НПЗ двое сократилось производство нефти. В понедельник 16 сентября Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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