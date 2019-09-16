Маленький слоненок спас утопающего мужчину из реки

СЕГОДНЯ 18:32 2019-09-16T18:32:13+03:00

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На сайте Reddit появилось видео, главным героем которого стал маленький слоненок. Оператор успел заснять момент, как малыш, проходя вместе со своими сородичами мимо водоема, увидел купающегося мужчину и бросился его спасать.

Слоненок не бросил "утопающего" до тех пор, пока не вытащил его на берег. Пользователей восхитил поступок животного. Видео посмотрело более 1 миллиона человек, ролик набрал свыше 50 тысяч лайков и получил множество комментариев.

- Мы не заслуживаем доброты животных после всего, что делаем по отношению к ним, - пишут одни.

А другим пользователям понравилось, как остальные слоны ободряюще смотрят на слонёнка, словно говоря: «Ты справишься, вперед». "Что за чудесное видео!" - восхищаются они.

И хотя некоторые считают, что люди не заслуживают "доброты животных" из-за своих поступков, тем не менее, случай со слоненком - не единственный, когда животное приходит на помощь людям, "Ридус".

Слоненок спас тонущего человека.

ИСТОЧНИК KP.RU