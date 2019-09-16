Маленький слоненок спас утопающего мужчину из реки
На сайте Reddit появилось видео, главным героем которого стал маленький слоненок. Оператор успел заснять момент, как малыш, проходя вместе со своими сородичами мимо водоема, увидел купающегося мужчину и бросился его спасать.
Слоненок не бросил "утопающего" до тех пор, пока не вытащил его на берег. Пользователей восхитил поступок животного. Видео посмотрело более 1 миллиона человек, ролик набрал свыше 50 тысяч лайков и получил множество комментариев.
- Мы не заслуживаем доброты животных после всего, что делаем по отношению к ним, - пишут одни.
А другим пользователям понравилось, как остальные слоны ободряюще смотрят на слонёнка, словно говоря: «Ты справишься, вперед». "Что за чудесное видео!" - восхищаются они.
И хотя некоторые считают, что люди не заслуживают "доброты животных" из-за своих поступков, тем не менее, случай со слоненком - не единственный, когда животное приходит на помощь людям, "Ридус".
Слоненок спас тонущего человека.
ИСТОЧНИК KP.RU