Власти Крыма рассматривают возможность переименования республики в Тавриду

СЕГОДНЯ 18:40 2019-09-16T18:45:43+03:00

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Крыму предложили дать историческое название Таврида. Эту мысль озвучил 16 сентября глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус. Он отметил, что переименование республики «укрепит российский статус полуострова».

Как сообщил «Российской газете» вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, инициатива греков кажется ему «очень значительной».

- В ряде субъектов России применяется историческая часть в названии. Например, это Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания), - отметил чиновник. - Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: «Республика Крым — Таврида

Полуостров Крым действительно многие века назывался именно Таврида. Например, после его присоединения к России в 1783 году, а также во времена Российской империи.

ИСТОЧНИК KP.RU