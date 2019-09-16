2019-09-16T19:15:58+03:00
Политика

США планирует выделить Украине 141 миллион долларов «на безопасность»

Ранее сообщалось, что Америка направит на «военную помощь» Киеву сумму в два раза больше
Юлия САЛЬНИКОВА
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США хочет помогать Украине в вопросах безопасностиСША хочет помогать Украине в вопросах безопасностиФото: REUTERS
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Украина может получить от Пентагона 141,5 миллион долларов. Конгресс США планирует выделить средства на обеспечение национальной безопасности и разведку. Раннее в проекте военного бюджета США на 2020 год была касательно Украины другая сумма – почти вдвое больше, порядка 250 миллионов долларов.

Проект должны были направить на подпись президенту США. Пока Дональд Трамп не утвердил предложение Конгресса.

Ране стало известно, что США выделили Киеву около миллиарда рублей. На эти деньги планируется обеспечить Украину оборудованием, которое поможет передавать украинский телесигнал в Крым и Донбасс. Четыре передатчика уже установили, еще семь установят до конца года.

Ранее сайт kp.ru писал, что между США и Украиной подписан меморандум о взаимопонимании по управлению запасами обычных вооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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