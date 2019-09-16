Врачи не смогли спасти россиянина, сорвавшегося с парашюта в Турции

СЕГОДНЯ 19:34 2019-09-16T19:34:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Врачи не смогли спасти россиянина, погибшего во время отдыха в Турции. Несчастный случай произошел на пляже во время занятий парасейлингом (полет на парашюте за катером). В какой-то момент канат, фиксировавший парашют, оторвался и купол снесло на берег.

Инцидент произошел 14 сентября. По неизвестным причинам оборвался канат, соединяющий парашют с катером. Резким порывом ветра отдыхающих отбросило на пальмовые деревья на берегу.

В этот момент под куполом было двое российских туристов: молодой 18-летний парень и его мать. Удар был такой силы, что туристам потребовалась экстренная помощь врачей.

Пострадавших госпитализировали в клинику Анталии, но несмотря на все усилия врачей, молодой человек скончался. Женщина уже выписана из больницы.

В Генконсульстве РФ в Турции подтвердили данную информацию, добавив, что ведется расследование.

В настоящее время арестованы два гражданина Турции, сообщают «Известия».

По информации посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова, с начала туристического сезона-2019 года в Турции скончалось 88 граждан России. Посол связывает эти цифры с увеличением потока туристов из нашей страны.

Ранее сообщалось, что 28 августа умерла девочка, руку которой засосало в бассейне в отеле Sunhill в Турции. 11 дней врачи спасали жизнь 12-летней Алисы Адамовой, но не смогли вернуть девочку к жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU