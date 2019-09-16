2019-09-16T20:27:47+03:00
В мире

В Германии приготовили шницель, размером в 70 квадратных метров

На него потребовалось более 1200 кг мяса [видео]
Елена АКИМОВА
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В Германии повара приготовили огромный шницельВ Германии повара приготовили огромный шницель
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Баварские повара из населенного пункта Менгкофен попали в книгу рекордов Гиннеса. Они приготовили шницель размером в 70 квадратных метров.

На изготовление блюда ушло более 1200 килограммов мяса, из которого было сделано порядка 400 отбивных.

Помимо этого в рецепте имеются яйца, их потребовалось четыре тысячи. Мясо сначала обмакнули в яйца,а потом обваляли в панировочных сухарях, их было закуплено 250 килограммов. Чтобы пожарить гиганта ушло 14 тысяч литров масла.

За рождением кулинарного шедевра наблюдали тысячи зрителей и представитель Книги рекордов Гиннеса.

Кстати, рекорд баварских кулинаров побил предыдущее достижение поваров из Франкфурта-на-Майне - восемь лет назад те тоже готовили гигантский шницель, но тогда мясное блюдо весило вдвое меньше нынешнего.

В России тоже ставят кулинарные рекорды. В июне 2019 года в Череповце приготовили самый большой - 100-метровый бутерброд с маслом. Достижение попало только в книгу рекордов России, а сам бутерброд стал угощением для всех присутствующих.

В Германии приготовили огромный шницель.В Германии приготовили огромный шницель

ИСТОЧНИК KP.RU

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