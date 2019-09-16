В Германии приготовили шницель, размером в 70 квадратных метров
Баварские повара из населенного пункта Менгкофен попали в книгу рекордов Гиннеса. Они приготовили шницель размером в 70 квадратных метров.
На изготовление блюда ушло более 1200 килограммов мяса, из которого было сделано порядка 400 отбивных.
Помимо этого в рецепте имеются яйца, их потребовалось четыре тысячи. Мясо сначала обмакнули в яйца,а потом обваляли в панировочных сухарях, их было закуплено 250 килограммов. Чтобы пожарить гиганта ушло 14 тысяч литров масла.
За рождением кулинарного шедевра наблюдали тысячи зрителей и представитель Книги рекордов Гиннеса.
Кстати, рекорд баварских кулинаров побил предыдущее достижение поваров из Франкфурта-на-Майне - восемь лет назад те тоже готовили гигантский шницель, но тогда мясное блюдо весило вдвое меньше нынешнего.
В России тоже ставят кулинарные рекорды. В июне 2019 года в Череповце приготовили самый большой - 100-метровый бутерброд с маслом. Достижение попало только в книгу рекордов России, а сам бутерброд стал угощением для всех присутствующих.
В Германии приготовили огромный шницель.В Германии приготовили огромный шницель
ИСТОЧНИК KP.RU