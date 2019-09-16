В США полицейские застрелили вооруженного мужчину возле школы
В городе Хьюстон застрелен вооруженный мужчина, который находился вблизи школы Valley West. Шеф полиции Арт Асеведо сообщил, что подозрительного человека заметили прохожие. Афроамериканец бродил вблизи школы и угрожал применение оружия. Когда к месту прибыли сотрудники полиции, мужчина попытался сбежать. Оказавшись на противоположной стороне дороги, он начал отстреливаться от офицеров.
- Подозреваемый не выполнял указания, - приводит слова шерифа полиции РИА Новости. - Подозреваемый выстрелил в сторону офицеров, которые, к счастью, не пострадали.
Вооруженный мужчина был ранен ответным огнем. На место прибыли медики, но спасти человека не удалось – он скончался.
Во время спецоперации учителя и школьники находились в здании. Никто из них не пострадал.
Ранее сайт kp.ruписал, что в кинотеатре мужчина застрелил двух человек. Разрешение на оружие он получил по ошибке.
ИСТОЧНИК KP.RU