2019-09-16T19:57:49+03:00
Происшествия

В США полицейские застрелили вооруженного мужчину возле школы

Подозреваемый оказал сопротивление офицерам
Юлия САЛЬНИКОВА
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Во время спецоперации дети и учителя находились в школеВо время спецоперации дети и учителя находились в школеФото: РИА Новости
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В городе Хьюстон застрелен вооруженный мужчина, который находился вблизи школы Valley West. Шеф полиции Арт Асеведо сообщил, что подозрительного человека заметили прохожие. Афроамериканец бродил вблизи школы и угрожал применение оружия. Когда к месту прибыли сотрудники полиции, мужчина попытался сбежать. Оказавшись на противоположной стороне дороги, он начал отстреливаться от офицеров.

- Подозреваемый не выполнял указания, - приводит слова шерифа полиции РИА Новости. - Подозреваемый выстрелил в сторону офицеров, которые, к счастью, не пострадали.

Вооруженный мужчина был ранен ответным огнем. На место прибыли медики, но спасти человека не удалось – он скончался.

Во время спецоперации учителя и школьники находились в здании. Никто из них не пострадал.

Ранее сайт kp.ruписал, что в кинотеатре мужчина застрелил двух человек. Разрешение на оружие он получил по ошибке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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