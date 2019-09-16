2019-09-16T22:38:41+03:00
В мире

СМИ: Российские спецслужбы в 2010 году получили доступ к системам связи ФБР

С таким заявлением выступили представители компании Yahoo
Юлия САЛЬНИКОВА
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Следили за ФБР по версии компании при помощи устройств, установленных в посольствах РоссииСледили за ФБР по версии компании при помощи устройств, установленных в посольствах РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская разведка в течение двух лет, с 2010 по 2011, вела слежку за ФБР – об этом 16 сентября заявили представители компании Yahoo. Они опубликовали доклад, в основу которого легла информация, якобы предоставленная 50 бывшими и действующими сотрудниками ФБР. По их данным американские спецслужбы «смогли оценить ущерб» только в 2012 году.

Благодаря операции разведслужбы России, как сказано в докладе компании, смогли получить информацию о местах расположения работающих под прикрытием групп ФБР. Сигнал перехватывали якобы с помощью специальных установок, закрепленных на территории посольств России.

Теория, опубликованная в сети, вызвала возмущение в российском МИД.

- Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется «до выборов президента США остался ровно год». И в этот период мы, к сожалению, будем видеть, и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого- приводит слова официального представителя МИД России Марии Захаровой «Коммерсантъ FM».

ИСТОЧНИК KP.RU

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