NBC: В здании Центра по уходу за инвалидами в штате Мэн произошел взрыв

16 Сент. 23:13 2019-09-16T23:15:47+03:00

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В штате Мэн в Фармингтоне произошел взрыв в Центре по уходу за инвалидами. Погиб один человек, еще семеро получили ранения. Взрыв был такой силы, что здание разрушено, сообщает NBC. Соседние здания также получили повреждения. По предварительным данным ЧП произошло из-за утечки газа.

За несколько минут до взрыва в Центр пригласили сотрудников пожарной охраны города. В момент, когда они производили осмотр, чтобы ликвидировать причину утечки, раздался громки хлопок. Личность погибшего установлена – им оказался один из прибывших на вызов пожарных. Его коллеги получили ранения, в числе пострадавших сотрудник Центра по уходу за инвалидами и штатный медик.

- Я проработал в правоохранительных органах 35 лет - никогда в жизни не видел ничего подобного, кроме как за границей. Это было ужасно, - рассказал на пресс-конференции шериф округа Франклин Скотт Николс.

Жертв могло быть и больше – возле здания Центра находится автобусная остановка. За пять минут до взрыва здесь производил посадку школьный автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU