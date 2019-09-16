Турция договаривается с Россией о поставках новых вооружений

16 Сент. 23:59 2019-09-17T00:11:40+03:00

Об этом рассказал президент РФ после переговоров с турецким лидером на трехстороннем саммите по Сирии

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После покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Турция намерена заключить с нашей страной соглашение на поставки новых перспективных вооружений. Ведутся переговоры по этому вопросу.

Об этом рассказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Анкаре по итогам трехстороннего саммита по Сирии, поблагодарив лидеров Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани за результативные переговоры

Глава государства отметил, что военно-технические связи Москвы с Анкарой углубляются, выполняется контракт на оснащение турецких вооруженных сил комплексами С-400 «Триумф».

«Идут переговоры по новым перспективным вооружениям», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, накануне Россия завершила второй этап поставок ЗРК С-400 в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU