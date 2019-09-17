2019-09-17T01:20:28+03:00
Политика

Посольство России обратится в госдеп США за разъяснениями по поводу публикации о «шпионаже»

В заявлении дипмиссии отмечается, что подобные статьи ставят под угрозу безопасность дипломатов и членов их семей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посольство России в ВашингтонеПосольство России в ВашингтонеФото: REUTERS
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Посольство России в Вашингтоне обратится в госдепартамент США за разъяснениями по поводу публикации в американских СМИ о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников нашей дипмиссии.

«Ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США авторы так и не привели. При этом ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности», - говорится в распространенном в понедельник комментарии диппредставительства России.

В заявлении подчеркивается, что посольство намерено «обратиться за разъяснениями в госдеп в связи с тем, что подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщения о мнимой слежке России за сотрудниками ФБР прокомментировали в МИД. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сказала, что до выборов президента США в 2020 году «мы будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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