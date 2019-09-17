2019-09-17T02:47:45+03:00
Звезды

Московский суд отказался искать адреса Шварценеггера и Джеки Чана по иску РФГ

Ранее сообщалось, что создатели фильма «Вий 3D» требуют взыскать со знаменитых актеров 216,6 миллиона рублей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Тайна печати дракона». Кадр из трейлера«Тайна печати дракона». Кадр из трейлера
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Арбитражный суд Москвы отказался искать адреса двух голливудских знаменитостей – американского актера Арнольда Шварценеггера в Сан-Франциско и звезды китайских боевиков Джеки Чана в Гонконге. Об этом говорится в постановлении суда по иску конкурсного управляющего компании «Русская Фильм Группа» (РФГ) Кирилла Бодрова.

«В соответствии с принципами равноправия сторон, состязательности сторон и диспозитивности, суд не осуществляет сбор доказательств и не оказывает помощи лицам, участвующим в деле, в сборе доказательств», - цитирует документ РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российская компания РФГ, снявшая фильм «Вий 3D», после неудачного старта проката в Китае картины под названием «Тайна печати дракона» подала иск к China Film Group, Арнольду Шварценеггеру и Джеки Чану. РФГ требует взыскать с них 216,6 миллиона рублей.

Тайна печати дракона - Трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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