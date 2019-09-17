Московский суд отказался искать адреса Шварценеггера и Джеки Чана по иску РФГ
Арбитражный суд Москвы отказался искать адреса двух голливудских знаменитостей – американского актера Арнольда Шварценеггера в Сан-Франциско и звезды китайских боевиков Джеки Чана в Гонконге. Об этом говорится в постановлении суда по иску конкурсного управляющего компании «Русская Фильм Группа» (РФГ) Кирилла Бодрова.
«В соответствии с принципами равноправия сторон, состязательности сторон и диспозитивности, суд не осуществляет сбор доказательств и не оказывает помощи лицам, участвующим в деле, в сборе доказательств», - цитирует документ РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, российская компания РФГ, снявшая фильм «Вий 3D», после неудачного старта проката в Китае картины под названием «Тайна печати дракона» подала иск к China Film Group, Арнольду Шварценеггеру и Джеки Чану. РФГ требует взыскать с них 216,6 миллиона рублей.
Тайна печати дракона - Трейлер.
ИСТОЧНИК KP.RU