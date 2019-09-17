2019-09-17T04:51:57+03:00
Политика

Пушков раскритиковал заявление Зеленского о «войсках в Донбассе»

Ранее президент Украины сказал, что о выборах на неподконтрольных Киеву территориях можно будет говорить только после развода войск
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Член Совета Федерации Алексей ПушковЧлен Совета Федерации Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока у президента Украины Владимира Зеленского «вместо плана по выполнению Минских соглашений есть программа их невыполнения», считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Вывода каких войск он ждет для проведения выборов в Донбассе? О войсках в соглашениях ничего нет», - написал он на своей странице в Twitter.

«А об особом статусе и амнистии, чего Киев обеспечить не хочет, как раз есть. Сумятица», - добавил Алексей Пушков.

Так российский сенатор прокомментировал недавнее заявление нового украинского лидера о том, что говорить о выборах в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей можно будет только после развода войск.

К слову, накануне Зеленский сказал, что его миссия на посту главы государства – «завершение войны и деоккупация всех украинских территорий».

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны несколько лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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