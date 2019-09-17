2019-09-17T05:20:36+03:00
Происшествия

В метро Гонконга сошел с рельсов вагон поезда

ЧП случилось в утренний час пик рядом с вокзалом «Хун Хом»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вагон гонконгского метрополитенаВагон гонконгского метрополитенаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 17 сентября, в метро Гонконга сошел с рельсов один вагон, из-за чего было прервано движение поездов на наземной ветке гонконгского метрополитена.

Авария случилась в утренний час пик рядом с вокзалом «Хун Хом» на полуострове Коулун, от которого курсируют составы в направлении границы с материковым Китаем.

Городское телевидение сообщило, что из-за инцидента пассажирам приходится добираться до вокзала пешком и показало кадры, как люди идут вдоль рельсов, передает ТАСС.

Информации о возможных пострадавших пока не поступало. Причины аварии выясняются.

Ранее сайт kp.ru писал о другой аварии в метро Гонконга. В марте на красной ветке близ станции «Сентрал» в деловом центре мегаполиса столкнулись два поезда. К счастью, тогда обошлось без огромного числа раненых: вагоны в тот момент были пустыми, поэтому пострадали только машинисты: один получил травму ноги, а второй отравился угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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