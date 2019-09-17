2019-09-17T06:13:06+03:00
Политика

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии попросил перенести заседание СБ по САР

Постпред России сообщил журналистам, что члены СБ будут обсуждать вопрос о конституционном комитете САР 30 сентября
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр ПедерсенСпецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр ПедерсенФото: REUTERS
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Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное обсуждению ситуации в Сирии, по просьбе спецпредставителя генсека Всемирной организации по САР Гейра Педерсена.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в понедельник постпред России при ООН Василий Небензя, отвечая на вопрос журналистов о конституционном комитете Сирии.

«В качестве частичного ответа на ваш вопрос я могу сообщить, что по просьбе Гейра Педерсена мы сдвинули политические консультации по Сирии с 19 сентября на 30-е», - сказал российский дипломат.

Перед этим, когда его спросили, есть ли возможность того, что о создании конституционного комитета объявят на этой неделе, Василий Небензя признался, что хотел бы услышать об этом решении «еще вчера».

«Я бы мечтал, чтобы об этом сообщили еще вчера, но этого не произошло, и я не дерзну предсказать конкретную дату», - приводит его слова РИА Новости.

Пресс-конференция Василия Небензи по ситуации Сирии .Прямая трансляция. Постпред России при ООН Василий Небензя даёт пресс-конференцию по ситуации в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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