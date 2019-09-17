2019-09-17T07:35:44+03:00
Общество

Названы города России, куда хочет переехать молодежь

Многие молодые люди ищут место, где они смогут спокойно найти высокооплачиваемую и квалифицированную работу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Названы города России, куда хочет переехать молодежьНазваны города России, куда хочет переехать молодежьФото: Мария ВЛАСОВА
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Специалисты Финансового университета назвали самые популярные города среди молодежи в России. Для этого эксперты задавали респондентам в возрасте от 18 до 30 лет вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то куда?».

Как пишет «Российская газета», опрос показал, что большинство молодых людей, желающих уехать из родного города, проживает в Омске, Тольятти, Барнауле, Челябинске и Волгограде. В то время как многие жители Москвы, Грозного, Севастополя, Краснодара и Симферополя не хотят покидать свой город.

«На сегодняшний день около 84% россиян с той или иной периодичностью пользуются интернетом, но несмотря на это половина активных пользователей сообщили, что без глобальной сети их жизнь не измениться», - приводит издание слова директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубеца.

Эксперт пояснил, что главная причина переезда из родного города связана с противоречием между нехваткой квалифицированных рабочих мест и высокими стандартами качества жизни. Именно поэтому многие молодые люди хотят переехать туда, где они могут найти высокооплачиваемую работу. К примеру, Москва или Санкт-Петербург.

Ранее сайт kp.ru, рассказывал об исследовании Левада-центра, которое выявило, что 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы переехать жить за границу. При этом, большая доля желающих эмигрировать проживает в крупных городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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