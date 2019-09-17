Специалист рассказал о статистики заболеваемости опухоли головного мозга в России

СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-17T08:12:38+03:00

Специалист сообщил, что в последнее время уровень выявляемости опасного заболевания стал выше благодаря увеличению количества новых аппаратов

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Уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тысяч жителей страны. Об этом сообщил эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков.

Специалист рассказал, что рак головного мозга может проявляться либо так называемой общемозговой симптоматикой, либо очаговой неврологической.

К первой группе относятся такие признаки как снижение уровня бодрствования или нарушение сознания, головная боль, а также тошнота со рвотой. Во торой группе: нарушения движений в противоположных поражённому полушарию конечностях, затруднения речи, памяти, зрения. Кобяков также сообщил, что одним из первых симптомов заболевания может стать возникновение эпилептиформных припадков.

«В последние годы уровень выявляемости опухолей головного мозга стал выше благодаря существенному увеличению количества аппаратов магнитно-резонансной томографии и спиральной компьютерной томографии», - приводит RT слова Кобякова.

Эксперт также рассказал и о самой опасной форме опухоли головного мозга. Глиобластома возникает сразу в форме четвёртой степени злокачественности и известно не так много случаев полного выздоровления от этого заболевания. «Даже при хороших промежуточных результатах, глиобластома прогрессирует», - заключает онколог.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о первых симптомах рака поджелудочной железы, смертность от этого вида опухоли крайне высока во всем мире и данное заболевание является одним из самых трудных для выявления видом онкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU