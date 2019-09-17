СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-17T10:43:56+03:00

СМИ: В Гонконге восемь человек пострадали при сходе с рельсов поезда в метрополитене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Восемь человек пострадали при сходе с рельсов поезда в метро Гонконга.

Японские СМИ пишут, что инцидент произошел вблизи станции "Хун Хом". ЧП привело к частичной приостановке движения поездов на этой ветке метрополитена.

Газета South China Morning Post сообщает, что в результате инцидента пострадали восемь человек. Издание также отмечает, что инцидент произошел в точке перевода путей, где ранее шел ремонт. При этом на путях не нашли никаких подозрительных и посторонних предметов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в метро Гонконга сошел с рельсов вагон поезда. ЧП случилось в утренний час пик рядом с вокзалом «Хун Хом». Городское телевидение сообщило, что из-за инцидента пассажирам приходится добираться до вокзала пешком и показало кадры, как люди идут вдоль рельсов.

ИСТОЧНИК KP.RU