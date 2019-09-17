Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-17T10:01:53+03:00

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Иран ни на каком уровне не будет вести переговоры с Соединёнными Штатами, которые проводят политику максимального давления на иранскую нацию. Соответствующие заявление сделал верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

«Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», - сказал он.

Отметим, что днем ранее, госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в причастности к пожару на одном из крупнейших в мире в НПЗ в Саудовской Аравии, который устроили с помощью десятков беспилотников. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббаса Мусави назвал заявления бессмысленными и безосновательными и заявил, что что Вашингтон проводит политику «максимальной лжи» в отношении Тегерана.

Напомним, США и Иран намеривались обсудить вопрос обогащения урана. Соединённые Штаты покинули ядерную сделку еще в 2018 году, а в мае 2019-го Исламская республика сложила с себя часть обязательств по договору.

ИСТОЧНИК KP.RU