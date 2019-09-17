В ФАС выступили против установки счетчиков тепла в новостройках

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-17T09:55:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отрицательно отнеслись к предложению в обязательном порядке устанавливать счетчики тепла в новостройках. Причина в том, что стоимость приборов учета достаточно высока и нельзя навязывать людям эти траты.

В ведомстве отметили, что необходимости в счетчиках нет, а вот оснастить дома системами автоматического потребления тепла – нужно.

- Многоквартирные дома отапливаются как единый объект. Происходит переток воздуха из теплого помещения в более прохладное и никакими счетчиками этот процесс не проконтролировать, - заявил «Известиям» заместитель руководителя ФАС

В ФАС уверены, что отказ от обязательной поквартирной установки индивидуальных приборов учета в новостройках не повлечет каких-либо изменений при расчете тарифов в сфере теплоснабжения.

В России с 2012 года в новостройках устанавливаются счетчики тепла. В Минстрое уже призывали отменить эту норму, так как само содержание приборов учета оказывается слишком накладным.

ИСТОЧНИК KP.RU