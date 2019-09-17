2019-09-17T09:55:10+03:00
Общество

В ФАС выступили против установки счетчиков тепла в новостройках

Ранее отрицательное заключение данной инициативе дали в Минстрое
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В ФАС выступили против обязательной установки счетчиков теплаВ ФАС выступили против обязательной установки счетчиков теплаФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отрицательно отнеслись к предложению в обязательном порядке устанавливать счетчики тепла в новостройках. Причина в том, что стоимость приборов учета достаточно высока и нельзя навязывать людям эти траты.

В ведомстве отметили, что необходимости в счетчиках нет, а вот оснастить дома системами автоматического потребления тепла – нужно.

- Многоквартирные дома отапливаются как единый объект. Происходит переток воздуха из теплого помещения в более прохладное и никакими счетчиками этот процесс не проконтролировать, - заявил «Известиям» заместитель руководителя ФАС

В ФАС уверены, что отказ от обязательной поквартирной установки индивидуальных приборов учета в новостройках не повлечет каких-либо изменений при расчете тарифов в сфере теплоснабжения.

В России с 2012 года в новостройках устанавливаются счетчики тепла. В Минстрое уже призывали отменить эту норму, так как само содержание приборов учета оказывается слишком накладным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Израиле начались первые в истории страны повторные парламентские выборы
В США прогремел взрыв в здании центра по уходу за инвалидами
Футболист "Манчестер Сити" Зинченко сравнил одноклубника с Киркоровым
«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе
Лося из парка «Дракино» отпустили в лес устраивать личную жизнь
В Саудовской Аравии не сочли доказательства спецслужб достаточно убедительными
Неизвестные полностью сожгли дом экс-главы НБУ Украины
Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном
МВД и ФСБ за год выявили ячейки террористов в 17 регионах
Адвокат Кокорина: футболист заключил новый контракт с "Зенитом"
СМИ: В Гонконге восемь человек пострадали при сходе с рельсов поезда в метрополитене
Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу
Трамп сообщил о дефиците боеприпасов в США в начале его президентства
Специалист рассказал о статистики заболеваемости опухоли головного мозга в России
Названы города России, куда хочет переехать молодежь
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Спецпредставитель генсека ООН по Сирии попросил перенести заседание СБ по САР
Белоруссия помогла пресечь контрабанду оружия в Россию с Украины
В метро Гонконга сошел с рельсов вагон поезда