2019-09-17T10:06:50+03:00
В мире

Неизвестные полностью сожгли дом экс-главы НБУ Украины

Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор здания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Неизвестные полностью сожгли дом экс-главы НБУ УкраиныНеизвестные полностью сожгли дом экс-главы НБУ УкраиныФото: EAST NEWS
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Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и полностью сожгли здание.

«Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается», — приводит украинское издание «Новое время» словам экс-главы НБУ незалежной.

Валерия Гонтарева сообщила, что ее дом под Киевом полностью сгорел, даже пожарные не смогли потушить его.

Напомним, 26 августа экс-главу Нацбанка сбил автомобиль в центре Лондона. С места ДТП ее госпитализировали. Сейчас она находится в больнице с переломом костей стопы.

Национальным банком Украины Гонтарева руководила при экс-президенте незалежной Петре Порошенко. С октября прошлого года она живет в британской столице, где читает лекции студентам Лондонской школа экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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