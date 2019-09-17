Лося из парка «Дракино» отпустили в лес устраивать личную жизнь

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-17T10:25:46+03:00

Любимцу публики стало тесно в вольере, к тому же он страдал от переедания конфет

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В подмосковном парке «Дракино» решились расстаться с местным любимцем – лосем по кличке Лосяш. Питомца выпустили на свободу, чтобы он смог начать жизнь с чистого листа.

Лосяш пропал на выходных – это событие сразу же привлекло внимание посетителей парка, навещать сохатого сюда приезжают сотни человек. Вскоре по соцсетям поползли тревожные слухи, высказывались даже самые страшные предположения, что лось погиб или продан. Но тревога оказалась ложной.

Судьба постояльца одного из вольеров сложилась удачно – его было решено вывезти в Приокско-террасный заповедник и оставить в естественной среде обитания.

Решение отпустить любимца далось не просто, но были неоспоримые факторы.

Во-первых, Лосяшу исполнилось четыре года, и он стал великоват для вольера, в котором жил. Во-вторых, подошло время устраивать личную жизнь, а в-третьих, сохатый частенько становится жертвой сердобольных посетителей, которые норовят угостить лося конфетами или колбасой.

- Люди не понимают, что животное нельзя кормить непонятными продуктами. Подсовывают ему еду со своего стола. Это трижды приводило к капельницам. Поэтому решили его отпустить. В лесу Лосяшу будет хорошо, там нет охотников и браконьеров, а мы, конечно, будем скучать по нему, - рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» руководитель конного клуба «Пегас» Юлия Федорова, которая активно участвовала в жизни Лосяша.

ИСТОЧНИК KP.RU