2019-09-17T10:25:46+03:00
Общество

Лося из парка «Дракино» отпустили в лес устраивать личную жизнь

Любимцу публики стало тесно в вольере, к тому же он страдал от переедания конфет
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Лосяша решили отпустить в естественную среду обитания. ФОТО: https://www.drakino.comЛосяша решили отпустить в естественную среду обитания. ФОТО: https://www.drakino.com
Изменить размер текста:

В подмосковном парке «Дракино» решились расстаться с местным любимцем – лосем по кличке Лосяш. Питомца выпустили на свободу, чтобы он смог начать жизнь с чистого листа.

Лосяш пропал на выходных – это событие сразу же привлекло внимание посетителей парка, навещать сохатого сюда приезжают сотни человек. Вскоре по соцсетям поползли тревожные слухи, высказывались даже самые страшные предположения, что лось погиб или продан. Но тревога оказалась ложной.

Судьба постояльца одного из вольеров сложилась удачно – его было решено вывезти в Приокско-террасный заповедник и оставить в естественной среде обитания.

Решение отпустить любимца далось не просто, но были неоспоримые факторы.

Во-первых, Лосяшу исполнилось четыре года, и он стал великоват для вольера, в котором жил. Во-вторых, подошло время устраивать личную жизнь, а в-третьих, сохатый частенько становится жертвой сердобольных посетителей, которые норовят угостить лося конфетами или колбасой.

- Люди не понимают, что животное нельзя кормить непонятными продуктами. Подсовывают ему еду со своего стола. Это трижды приводило к капельницам. Поэтому решили его отпустить. В лесу Лосяшу будет хорошо, там нет охотников и браконьеров, а мы, конечно, будем скучать по нему, - рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» руководитель конного клуба «Пегас» Юлия Федорова, которая активно участвовала в жизни Лосяша.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Израиле начались первые в истории страны повторные парламентские выборы
В США прогремел взрыв в здании центра по уходу за инвалидами
Футболист "Манчестер Сити" Зинченко сравнил одноклубника с Киркоровым
«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе
В Саудовской Аравии не сочли доказательства спецслужб достаточно убедительными
Неизвестные полностью сожгли дом экс-главы НБУ Украины
Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном
МВД и ФСБ за год выявили ячейки террористов в 17 регионах
В ФАС выступили против установки счетчиков тепла в новостройках
Адвокат Кокорина: футболист заключил новый контракт с "Зенитом"
СМИ: В Гонконге восемь человек пострадали при сходе с рельсов поезда в метрополитене
Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу
Трамп сообщил о дефиците боеприпасов в США в начале его президентства
Специалист рассказал о статистики заболеваемости опухоли головного мозга в России
Названы города России, куда хочет переехать молодежь
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Спецпредставитель генсека ООН по Сирии попросил перенести заседание СБ по САР
Белоруссия помогла пресечь контрабанду оружия в Россию с Украины
В метро Гонконга сошел с рельсов вагон поезда