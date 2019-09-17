2019-09-17T10:37:59+03:00
Спорт

Футболист "Манчестер Сити" Зинченко сравнил одноклубника с Киркоровым

По его мнению, Николас Отаменди так же стильно одевается
Дарья КРЫЛОВА
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Александр Зинченко поделился своими соображениями насчет того, кто среди его одноклубников имеет наиболее хороший вкус в одеждеАлександр Зинченко поделился своими соображениями насчет того, кто среди его одноклубников имеет наиболее хороший вкус в одеждеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Недавно украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился своими соображениями насчет того, кто среди его одноклубников имеет наиболее хороший вкус в одежде.

Самым стильным игроком среди «горожан», по мнению Александра, является аргентинский защитник, Николас Отаменди.

"Кто в команде самый стильный? Я бы сказал, Отаменди. Каждый день новый прикид, новая вещь. Было бы интересно посмотреть на его гардероб. Я думаю, он точно не уступит Киркорову. Мне кажется, он снимает отдельный дом для своих вещей. Каждый день что-то новое!" - сказал Зинченко в интервью YouTube-каналу "Трендец".

А вот другой защитник «Манчестера Сити», так же играющий в основном составе, удивил Зинченко своим вычурным местом хранения нижнего белья. Кайл Уолкер складывает свои трусы в кроссовки.

"Кто скажет мне, почему Уокер каждый день запихивает свои трусы в кроссовки?" - написал Зинченко в своем Instagram, прикрепив видео находки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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