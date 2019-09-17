Патрушев: Москва и Токио будут создавать условия для мирного договора

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-17T11:05:09+03:00

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Мирный договор России и Японии нужно заключить и для этого стороны намерены создавать необходимые условия. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев после переговоров со своим японским коллегой Сигэру Китамурой.

«Мы обозначили вопросы, которые волнуют Японию и Россию, в первую очередь, в области безопасности, и договорились, что будем снижать вопросы, где есть недопонимание, добиваться согласования наших позиций, тем самым будем повышать доверие друг к другу», - сказал секретарь российского Совбеза.

Ранее, на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий. В свою очередь глава японского правительства заявил, что в данном вопросе необходимо «двигаться вперед».

Напомним, Токио претендует на несколько островов Курильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

ИСТОЧНИК KP.RU