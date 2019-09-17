СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-17T11:06:20+03:00

В МВД рассказали, где чаще всего пропадают люди Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В МВД назвали регионы, где чаще всего пропадают люди. В лидерах Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

Чаще всего в полицию поступают заявления о пропаже несовершеннолетних. Львиная доля – это подростки из социальных образовательных учреждений или проблемных семей, которые решили сбежать.

- Многие подростки пытаются скрыться от проблем, от семьи, от воспитателей и не хотят, чтобы их нашли. Как правило, такие беглецы возвращаются самостоятельно или находятся где-то поблизости, - комментируют News.ru в МВД.

В ведомстве отметили, что розыск пропавших людей начинается сразу с момента подачи заявления, вне зависимости от срока исчезновения. Искать человека должны в течении десяти лет с момента поступления заявления. По истечении этого срока человек признается пропавшим без вести.

В МВД так же напомнили, что основные причины исчезновения людей – это асоциальный образ жизни, возраст, состояние здоровья, пренебрежения правилами безопасности и людское равнодушие.

По данным на 2017 год в России в розыске были более 83 тысяч человек, к 2018 году эта цифра сократилась до 7,7 тыс.человек.

ИСТОЧНИК KP.RU