2019-09-17T11:32:06+03:00
Общество

В самолетах впервые будут предлагать изделия для курящих

В качестве промоакции пассажиры смогут получить подушечки с экстрактом никотина
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В качестве промоакции пассажиры смогут получить подушечки с экстрактом никотинаВ качестве промоакции пассажиры смогут получить подушечки с экстрактом никотинаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 15 сентября на некоторых рейсах авиакомпании Utair пассажиры могут получать подушечки с растительными волокнами и экстрактом никотина - LYFT. Это следует из опубликованных условий промоакции производителя продукции British American Tobacco (BAT).

«Некоторые курящие пассажиры иногда используют для курения неподходящие места (туалеты), чем создают дискомфорт для других пассажиров и нарушают правила аэропортов», — передает РБК пояснение директора департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «BAT Россия» Яна Гуськова.

British American Tobacco представила свой новый продукт в России в 2019 году. Ожидается, что именно эта продукция будет основным драйвером роста потребления на российском рынке.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об электронных сигаретах, которые содержат канцерогены и ведут к эпидемии никотиновой зависимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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