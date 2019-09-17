В самолетах впервые будут предлагать изделия для курящих
С 15 сентября на некоторых рейсах авиакомпании Utair пассажиры могут получать подушечки с растительными волокнами и экстрактом никотина - LYFT. Это следует из опубликованных условий промоакции производителя продукции British American Tobacco (BAT).
«Некоторые курящие пассажиры иногда используют для курения неподходящие места (туалеты), чем создают дискомфорт для других пассажиров и нарушают правила аэропортов», — передает РБК пояснение директора департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «BAT Россия» Яна Гуськова.
British American Tobacco представила свой новый продукт в России в 2019 году. Ожидается, что именно эта продукция будет основным драйвером роста потребления на российском рынке.
Ранее сайт kp.ru рассказывал об электронных сигаретах, которые содержат канцерогены и ведут к эпидемии никотиновой зависимости.
ИСТОЧНИК KP.RU