Владимир Путин поздравил режиссера Владимира Меньшова с 80-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летием советского и российского режиссера, актера и продюсера Владимира Меньшова.
- Главный секрет Вашего режиссёрского успеха – неустанный подвижнический труд, тонкое чувство эпохи, умение находить темы, интересные зрителям, - подчеркнул Путин в своей телеграмме.
Российский лидер отметил, что Меньшов служит избранному делу и обогащает традиции отечественного кинематографа. Путин пожелал режиссеру и его семье здоровья и благополучия.
Напомним, всего на счету Владимира Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах. Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом "Розыгрыш". Среди его знаменитых режиссерских работ - "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" и фильм "Москва слезам не верит". Легендарная кинолента в 1981 году получила "Оскар".
Ранее сайт kp.ru писало том, что на днях российский глава Владимир Путин поздравил дирижера Спивакова с 75-летним юбилеем. Российский лидер отметил непревзойденное мастерство народного артиста СССР.
ИСТОЧНИК KP.RU