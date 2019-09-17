Владимир Путин поздравил режиссера Владимира Меньшова с 80-летием

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-17T12:23:58+03:00

Российский лидер подчеркнул, что секрет успеха легендарного продюсера и актера - "неустанный подвижнический труд"

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Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летием советского и российского режиссера, актера и продюсера Владимира Меньшова.

- Главный секрет Вашего режиссёрского успеха – неустанный подвижнический труд, тонкое чувство эпохи, умение находить темы, интересные зрителям, - подчеркнул Путин в своей телеграмме.

Российский лидер отметил, что Меньшов служит избранному делу и обогащает традиции отечественного кинематографа. Путин пожелал режиссеру и его семье здоровья и благополучия.

Напомним, всего на счету Владимира Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах. Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом "Розыгрыш". Среди его знаменитых режиссерских работ - "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" и фильм "Москва слезам не верит". Легендарная кинолента в 1981 году получила "Оскар".

Ранее сайт kp.ru писало том, что на днях российский глава Владимир Путин поздравил дирижера Спивакова с 75-летним юбилеем. Российский лидер отметил непревзойденное мастерство народного артиста СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU