Опрос выявил сторону жителей стан ЕС в случае войны РФ и США

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-17T11:38:19+03:00

Ранее шведские СМИ писали, что отношения между Европой и Штатами сильно сдали из-за позиции Вашингтона «Америка превыше всего»

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Согласно данным опроса Европейского совета по международным отношениям, от 53% до 85% европейцев предпочли бы сохранить нейтралитет в случае начала военного конфликта между США и Россией.

Ранее в шведских СМИ отмечалось, что отношения между странами ЕС и Штатами сильно сдали из-за позиции Вашингтона "Америка превыше всего".

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ИСТОЧНИК KP.RU