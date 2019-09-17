Кокорина и Мамаева пригласят на заседание в Госдуму
Александра Кокорина и Павла Мамаева планируют пригласить на заседание в Госдуму. С инициативой выступили в комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Такой шаг, по мнению парламентариев, станет поддержкой для спортсменов, которые вышли из тюрьмы.
- Придут они или нет – сказать сложно. Сейчас у них начнется непростой период реабилитации. Не ясно смогут ли они вернуться в спорт. Все таки потерянный год – это много, а тюремные тренировки не сравнятся с тем, что происходит на поле, - комментирует ФАН депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Парламентарий уверен, что все случившееся стало хорошей школой для спортсменов.
- История Кокорина и Мамаева очень показательна. Тех кто попал в трудную жизненную ситуацию нужно поддерживать. И надо помнить, что у нас нет неприкасаемых, какой бы ты заслуженный, великий и красивый не был, ты должен нести ответственность за свои поступки, - резюмирует депутат.
Спортсмены попали в поле зрения правоохранительных органов осенью 2018 года. Они устроили дебош в Москве, избили в кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
8 мая 2019 года суд признал всех фигурантов виновными и получили до полутора лет лишения свободы. 17 сентября братьев Кокориных и Мамаева выпустили досрочно.
Футболисты Кокорин и Мамаев выходят из тюрьмы: прямая трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU