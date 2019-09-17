2019-09-17T11:54:21+03:00
Общество

Кокорина и Мамаева пригласят на заседание в Госдуму

Депутаты планируют поддержать освободившихся спортсменов
Елена АКИМОВА
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Александра Кокорина и Павла Мамаева ходят пригласить в Госдуму на заседаниеАлександра Кокорина и Павла Мамаева ходят пригласить в Госдуму на заседаниеФото: REUTERS
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Александра Кокорина и Павла Мамаева планируют пригласить на заседание в Госдуму. С инициативой выступили в комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Такой шаг, по мнению парламентариев, станет поддержкой для спортсменов, которые вышли из тюрьмы.

- Придут они или нет – сказать сложно. Сейчас у них начнется непростой период реабилитации. Не ясно смогут ли они вернуться в спорт. Все таки потерянный год – это много, а тюремные тренировки не сравнятся с тем, что происходит на поле, - комментирует ФАН депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Парламентарий уверен, что все случившееся стало хорошей школой для спортсменов.

- История Кокорина и Мамаева очень показательна. Тех кто попал в трудную жизненную ситуацию нужно поддерживать. И надо помнить, что у нас нет неприкасаемых, какой бы ты заслуженный, великий и красивый не был, ты должен нести ответственность за свои поступки, - резюмирует депутат.

Спортсмены попали в поле зрения правоохранительных органов осенью 2018 года. Они устроили дебош в Москве, избили в кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая 2019 года суд признал всех фигурантов виновными и получили до полутора лет лишения свободы. 17 сентября братьев Кокориных и Мамаева выпустили досрочно.

Футболисты Кокорин и Мамаев выходят из тюрьмы: прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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