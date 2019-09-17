Приставам разрешать проводить ревизию в квартирах после ремонта

СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-17T12:02:37+03:00

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Приставам разрешат проводит ревизию в квартирах, чтобы пресекать нарушения по перепланировке и самовольной установке газового оборудования. К разработке соответствующего законопроекта приступил Минюст.

На официальном сайте ведомства сообщается, что законопроект направлен на обеспечение безопасности граждан в случаях самовольного переустройства жилых помещений. Ведь не секрет, что нередко перепланировка и самовольные работы с газовым оборудованием становятся причиной ЧП и даже трагедий.

Сейчас попасть в квартиру с проверкой законности и оценкой масштабов проведенной перепланировки или установленной газовой колонки приставы могут, но процедура слишком сложна и трудновыполнима. Упростить задачу должен новый законопроект.

- Документом предлагается разрешить в качестве новой меры – принудительный доступ приставов в квартиру при осуществлении соответствующего надзора, - сообщает Минюст. - Право на проникновение в жилище у приставов появится на основании судебного акта, выданного по заявлению должностных лиц госжилнадзора и органов муниципального жилконтроля.

Разработчики инициативы утверждают, что, закон не только обеспечит приставов правами, но и возложит на них обязанности. Например, исполнитель судебных решений будет должен исключить возможность прохода посторонних в обследуемое помещение, а также обеспечить сохранность имущества тех, кто в нем проживает, сообщает газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU