Пекин обвинил Вашингтон в финансировании протестов в Гонконге

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-17T12:23:50+03:00

В МИД КНР заявили, что иностранные силы проводят тренинги по организации уличных беспорядков

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Иностранные силы, такие как США, используют свои организации для оказания финансовой помощи демонстрантам в Гонконге, а также проводят для них тренинги по организации уличных беспорядков. Соответствующие заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

«Мы можем увидеть, что иностранные, в первую очередь западные, силы используют различные способы для того, чтобы оказать влияние на ситуацию в Гонконге», - сказала представитель МИД КНР.

«Мы призываем все иностранные силы убрать свои черные руки от Гонконга», — заключила Хуа Чуньин.

Как писал сайт kp.ru, накануне 15 сентября, представитель оппозиции Гонконга Джошуа Вонг заявил, что протестное движение Demosisto будет просить поддержки у Вашингтона. Активист намерен добиться от Конгресса США закон, предписывающий ежегодные проверки особого режима административного района Китая.

Ранее КНР обвинил американских конгрессменов в «обелении» беспорядков. В китайском внешнеполитическом ведомстве призывали Вашингтон «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

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ИСТОЧНИК KP.RU