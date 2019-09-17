Москвичи почувствуют на себе действие «барической пилы»

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-17T12:44:12+03:00

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По прогнозам медиков, из-за капризов погоды в конце недели число пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами увеличится на треть. По информации специалистов центра «Фобос», в ближайшие несколько дней в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления или, как называют это явление синоптики, «барическая пила».

Причиной тому станет североатлантический циклон, в зоне которого оказалась европейская часть России. Он принес с собой не только понижение температуры воздуха, но и ухудшение самочувствия метеочувствительных людей.

- Обычно в такие дни число пациентов с жалобами на повышенное артериальное давление увеличивается примерно на 30%. И зачастую пожилые пациенты, которых среди метеочувствительных большинство, начинают подозревать у себя более серьезное заболевание, - комментирует "Известиям" врач-невролог ГКБ № 40 Москвы Эвелина Плиева. - Однако самое главное в эти дни людям с метеочувствительностью контролировать артериальное давление и сердечный пульс.

В Гидрометцентре подтвердили, что действие «барической пилы» москвичи почувствуют на себе практически всю неделю. С четверга ожидается нормализация атмосферного давления, а также первые заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU