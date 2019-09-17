2019-09-17T13:39:45+03:00
Общество

В Кишиневе задержали главу Sputnik Молдавия

Статус Владимира Новосадюка пока неизвестен
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Кишиневе задержали главу Sputnik МолдавияВ Кишиневе задержали главу Sputnik МолдавияФото: © Sputnik
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В пресс-службе агентства Sputnik сообщают, что в Кишиневе был задержан глава "Sputnik Молдавия" Владимир Новосадюк.

Статус журналиста пока неизвестен. В отношении Владимира Новосадюка ведутся следственные действия.

По последним данным, МИД РФ проверяют информацию о задержании главы Sputnik Молдавия, пишет "РИА-Новости".

При этом агентство Sputnik в курсе задержания Владимира Новосадюка, а также о различных версиях причин следственных действий в отношении главы агентства Sputnik Молдавия, но считает правильным дождаться официальных выводов следствия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне этого года в Дагестане задержали редактора газеты «Черновик». Его обвиняли в финансировании международного терроризма. Журналист, по версии следствия, мог переводить средства на счета международной террористической группировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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