Внеочередные выборы мэра Киева могут состояться в декабре
Внеочередные выборы мэра Киева и депутатов столичного совета незалежной могут состояться 8 декабря 2019 года. Такие изменения в закон «О столице Украины - городе-герое Киеве» предложили депутаты президентской фракции «Слуга народа».
Согласно документу, необходимо закрепить функционирование районных советов в украинской столице, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской администрации опротестовывать акты местного самоуправления города.
К настоящему времени законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Отметим, как сообщал ранее сайт kp.ru, 4 сентября украинское правительство единогласно одобрило увольнение мэра Киева Виталия Кличко с поста главы городской государственной администрации. Столичный градоначальник назвал действия кабмина антиконституционным, не демократичным и обвинил власти незалежной в коррупции. Теперь постановление об увольнение должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»