2019-09-17T12:51:19+03:00
Политика

Внеочередные выборы мэра Киева могут состояться в декабре

Президентская фракция «Слуга народа» предложила изменения в закон об украинской столице
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Внеочередные выборы мэра Киева могут состояться в декабреВнеочередные выборы мэра Киева могут состояться в декабреФото: REUTERS
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Внеочередные выборы мэра Киева и депутатов столичного совета незалежной могут состояться 8 декабря 2019 года. Такие изменения в закон «О столице Украины - городе-герое Киеве» предложили депутаты президентской фракции «Слуга народа».

Согласно документу, необходимо закрепить функционирование районных советов в украинской столице, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской администрации опротестовывать акты местного самоуправления города.

К настоящему времени законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Отметим, как сообщал ранее сайт kp.ru, 4 сентября украинское правительство единогласно одобрило увольнение мэра Киева Виталия Кличко с поста главы городской государственной администрации. Столичный градоначальник назвал действия кабмина антиконституционным, не демократичным и обвинил власти незалежной в коррупции. Теперь постановление об увольнение должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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