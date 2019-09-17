Суд Абхазии отложил рассмотрение иска об отмене итогов президентских выборов
Верховный суд Абхазии отложил рассмотрение иска председателя оппозиционной партии «Амцахара» и бывшего кандидата на пост президента республики Алхас Квициния. Он требует отменить результат президентских выборов.
В ходе рассмотрения иска оппозиционер высказал ходатайство об отводе нынешнему составу судей.
«Вопрос об отводе заявленным судьям или всему составу суда разрешается председателем суда в течение суток. В связи с этим работа суда на сегодня завершена», - сообщил судья Генри Гамисония.
Как писал сайт kp.ru, глава партии «Амцахара» считает, что голосование на президентских выборах прошло с нарушениями, а победивший действующий лидер республики Рауль Хаджимба не набрал необходимого количества голосов.
Напомним, второй тур президентских выборов в Абхазии прошел 8 сентября. Хаджимба получил 46,19% голосов, с небольшим отрывом опередив своего Квициния, который набрал 47,38% голосов избирателей.
ИСТОЧНИК KP.RU