2019-09-17T13:17:37+03:00
В мире

Суд Абхазии отложил рассмотрение иска об отмене итогов президентских выборов

Оппозиционер Квициния высказал ходатайство об отводе составу судей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Алхас Квициния. Фото: Валерий Матыцин/ТАССАлхас Квициния. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Изменить размер текста:

Верховный суд Абхазии отложил рассмотрение иска председателя оппозиционной партии «Амцахара» и бывшего кандидата на пост президента республики Алхас Квициния. Он требует отменить результат президентских выборов.

В ходе рассмотрения иска оппозиционер высказал ходатайство об отводе нынешнему составу судей.

«Вопрос об отводе заявленным судьям или всему составу суда разрешается председателем суда в течение суток. В связи с этим работа суда на сегодня завершена», - сообщил судья Генри Гамисония.

Как писал сайт kp.ru, глава партии «Амцахара» считает, что голосование на президентских выборах прошло с нарушениями, а победивший действующий лидер республики Рауль Хаджимба не набрал необходимого количества голосов.

Напомним, второй тур президентских выборов в Абхазии прошел 8 сентября. Хаджимба получил 46,19% голосов, с небольшим отрывом опередив своего Квициния, который набрал 47,38% голосов избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минфин намерен перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Житель Китая клонировал своего кота за $35 тыс
Сноуден рассказал, что помогает ему сохранять анонимность в России
Внеочередные выборы мэра Киева могут состояться в декабре
В Кишиневе задержали главу Sputnik Молдавия
Москвичи почувствуют на себе действие «барической пилы»
Ежик, путешествующий по миру, покорил больше миллиона человек
"Сделаю это когда-нибудь в будущем": Трамп заявил, что не готов к поездке в КНДР
Пекин обвинил Вашингтон в финансировании протестов в Гонконге
Депутат объяснил почему рэп-баттлы нужно признать спортом
Четыре страны в Центральной Америке остались без электричества
Приставам разрешать проводить ревизию в квартирах после ремонта
В РФ каждый пятый автомобилист выезжает на выделенную полосу вопреки ПДД
Кокорина и Мамаева пригласят на заседание в Госдуму
Эксперт: вопрос об ограничении на продажу спиртного нужно отдать регионам
Опрос выявил сторону жителей стан ЕС в случае войны РФ и США
В самолетах впервые будут предлагать изделия для курящих
Владимир Путин поздравил режиссера Владимира Меньшова с 80-летием
У «Колобка» и «Красной шапочки» появится возрастное ограничение
В МВД назвали регионы, где чаще всего пропадают люди
Патрушев: Москва и Токио будут создавать условия для мирного договора
В Израиле начались первые в истории страны повторные парламентские выборы