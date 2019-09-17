2019-09-17T13:26:38+03:00
Общество

Сноуден рассказал, что помогает ему сохранять анонимность в России

Экс-сотрудник американской разведки назвал несколько преимуществ шапки и шарфа
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сноуден рассказал, что помогает ему сохранять анонимность в РоссииСноуден рассказал, что помогает ему сохранять анонимность в РоссииФото: REUTERS
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В своих мемуарах бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден рассказал о том, что помогает ему сохранить свою анонимность в Москве.

«Мне никогда не нравились холода, но потом я понял, что шапка и шарф - самый простой и самый неприметный в мире способ сохранить анонимность», - написал экс-агент ЦРУ.

Сноуден отметил, что всегда перед тем, как выйти на улицу, он немного изменяет внешность. «Могу избавиться от бороды или надеть другие очки», - сообщил бывший разведчик. Также он рассказал, что «вопреки мудрым советам мамы», на переходах всегда отворачиваюсь от транспорта, «чтобы не попасться на вездесущие видеорегистраторы»

Как писал ранее сайт kp.ru, в своих мемуарах экс-сотрудник американской разведки также объяснил, почему опубликовал секретные материалы. По его словам, в США перестали правильно функционировать три ветви власти. В сложившихся условиях разведсообщество ставит себя выше закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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