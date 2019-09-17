В Госдуме сравнили идею альтернативного курения в самолетах с вейпингом

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-17T14:09:32+03:00

А перед тем, как внедрять новинку нужно ее хорошо изучить

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В Госдуме прокомментировали идею введения альтернативного формата курения в самолетах. По мнению депутата Бориса Чернышова, подобная новинка пока не изучена и рано говорить о ее внедрении.

- Появление LYFT можно сравнить с внедрением в общество вейпинга несколько лет назад. Изначально казалось, что безобидно, было допущено массовое потребление в обществе, а теперь появилось много вопросов. Теперь же с вейпингом борются в разных странах, в том числе в США, - комментирует «Известиям» парламентарий.

Депутата не сомневается, что новинка получит большое распространение, тем более в самолетах. Но перед использованием должны быть проведены государственные и независимые исследования.

Ранее сообщалось, что в российских самолетах будут предлагать альтернативные продукты для курильщиков. Речь идет о продукте доставки никотина LYFT. Подушечки закладывают под верхнюю губу, эффект сравним с потреблением сигареты.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об электронных сигаретах, которые содержат канцерогены и ведут к эпидемии никотиновой зависимости.

ИСТОЧНИК KP.RU