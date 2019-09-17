2019-09-17T14:09:32+03:00
Общество

В Госдуме сравнили идею альтернативного курения в самолетах с вейпингом

А перед тем, как внедрять новинку нужно ее хорошо изучить
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В самолетах могут разрешить альтернативные виды куренияВ самолетах могут разрешить альтернативные виды куренияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Госдуме прокомментировали идею введения альтернативного формата курения в самолетах. По мнению депутата Бориса Чернышова, подобная новинка пока не изучена и рано говорить о ее внедрении.

- Появление LYFT можно сравнить с внедрением в общество вейпинга несколько лет назад. Изначально казалось, что безобидно, было допущено массовое потребление в обществе, а теперь появилось много вопросов. Теперь же с вейпингом борются в разных странах, в том числе в США, - комментирует «Известиям» парламентарий.

Депутата не сомневается, что новинка получит большое распространение, тем более в самолетах. Но перед использованием должны быть проведены государственные и независимые исследования.

Ранее сообщалось, что в российских самолетах будут предлагать альтернативные продукты для курильщиков. Речь идет о продукте доставки никотина LYFT. Подушечки закладывают под верхнюю губу, эффект сравним с потреблением сигареты.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об электронных сигаретах, которые содержат канцерогены и ведут к эпидемии никотиновой зависимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Японском море браконьеры ранили троих российских пограничников
В Болгарии суд снял ограничение для продолжения "Турецкого потока"
В Госдуме в первом чтении приняли законопроекты об электронных трудовых книжках
Путин: «Мы считаем Израиль русскоязычным государством»
Рубль дешевеет к доллару и евро
США планируют создать истребители на замену F-22 и F-35 за пять лет
Россия и Китай начнут сотрудничать в освоении Луны
Законопроект о домашнем насилии внесут в Госдуму до конца октября
В Москве на Проспекте Вернандского перекрыто движение из-за ДТП
Песков: Путин в курсе резонансных дел
Эстонский лидер заявила о желании выстраивать отношения с РФ без посредников
Колокольцев обсудит с вьетнамским коллегой вопросы безопасности российских туристов
Минфин намерен перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Житель Китая клонировал своего кота за $35 тыс
Сноуден рассказал, что помогает ему сохранять анонимность в России