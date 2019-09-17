СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-17T15:16:45+03:00

Эстонский лидер заявила о желании выстраивать отношения с РФ без посредников Фото: REUTERS

Керсти Кальюлайд уверена, что ее встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в апреле этого года улучшили положение Эстонии на мировой арене

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Лидер Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страна должна оставаться в числе государств, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.

- Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, - отметила политик.

Политик подчеркнула, что ее встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в апреле этого года улучшили положение Эстонии на мировой арене.

По словам лидера Эстонии, если дать возможность другим странам общаться с РФ от имени Эстонии, то властям республики будут говорить, что «вы не знаете, вы не понимаете, вы оставляете нам эту сложную работу по общению с русскими», пишет портал ERR.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года Владимир Путин и президент Эстонии обсудили опасения Таллина в сфере безопасности. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что эти опасения безосновательны и искусно подогреваются НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU