Песков: Путин в курсе резонансных дел
Президент России Владимир Путин получает информацию по всем резонансным делам, но он не может влиять на приговор суда. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал приговор по делу Павла Устинова.
«Безусловно, президент в курсе и получает информацию по всему, но он также не может влиять на решение суда», - ответил представитель Кремля на вопрос о том, знает ли Путин о деле Устинова.
Песков отметил, что «разбираться в конкретных делах и их обстоятельствах» не является прерогативой президента. «Мы не считаем возможным комментировать решение суда. У человека, против которого вынесен приговор, есть право обжаловать решение», - добавил он.
Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что российский лидер вряд ли смотрел запись задержания Устинова на митинге.
Напомним, Устинов участвовал в несанкционированных митингах в Москве 3 августа. За нападение на бойца ОМОН во время демонстрации Тверской суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU