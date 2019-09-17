Песков: Путин в курсе резонансных дел

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-17T14:19:40+03:00

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президент не может влиять на судебный приговор

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Президент России Владимир Путин получает информацию по всем резонансным делам, но он не может влиять на приговор суда. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал приговор по делу Павла Устинова.

«Безусловно, президент в курсе и получает информацию по всему, но он также не может влиять на решение суда», - ответил представитель Кремля на вопрос о том, знает ли Путин о деле Устинова.

Песков отметил, что «разбираться в конкретных делах и их обстоятельствах» не является прерогативой президента. «Мы не считаем возможным комментировать решение суда. У человека, против которого вынесен приговор, есть право обжаловать решение», - добавил он.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что российский лидер вряд ли смотрел запись задержания Устинова на митинге.

Напомним, Устинов участвовал в несанкционированных митингах в Москве 3 августа. За нападение на бойца ОМОН во время демонстрации Тверской суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU