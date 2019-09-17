В Москве на Проспекте Вернандского перекрыто движение из-за ДТП
Столичный Центр организации дорожного движения сообщает, что движение на участке проспекта Вернадского в сторону центра Москвы перекрыто из-за ДТП.
Ранее на участке скорая столкнулась с автобусом и легковушкой.
На месте происшествия работают оперативные службы.
- Из-за ДТП на проспекте Вернадского в районе д. 111 движение по проспекту в сторону центра полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы, - сообщает ЦОДД в своем Twitter.
Также сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Москве на западе столкнулись три автобуса. В аварии пострадали по меньшей мере шесть человек. На Можайском шоссе возле дома номер 48 столкнулись сразу три пассажирских автобуса.. На место происшествия экстренно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Сообщалось, что в результате столкновения травмы получили по меньшей мере шесть человек.
ИСТОЧНИК KP.RU