США планируют создать истребители на замену F-22 и F-35 за пять лет

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-17T15:08:46+03:00

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В США приступают к созданию истребителей следующего поколения, которые заменят F-22 и F-35. О проекте Defense News рассказал исполнительный директор ВВС по закупкам Уил Ропер. Программа получила название Next Generation Air Dominance и официально ее реализация начнется с 1 октября. Планируется, что финансирование проекта составит один миллиард долларов, но Ропер уточняет, что эта сумма может быть существенно сокращена.

- В программе NGAD будет применен быстрый подход к разработке небольших серий истребителей с участием нескольких компаний, - рассказал Уил Ропер журналистам.

Истребитель американцы планируют построить за пять лет.

- Пять лет намного лучше, чем как сейчас, обычная покупка оружия, - сказал исполнительный директор ВВС по закупкам.

Американский истребитель F-35 назвали худшим образцом вооружения США из-за ненадежности и дороговизны.

ИСТОЧНИК KP.RU