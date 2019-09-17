Путин: «Мы считаем Израиль русскоязычным государством»

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-17T15:24:40+03:00

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Президент Владимиру Путин сказан на форуме «Керен ха-Йесод», что считает Израиль русскоязычным государством. После этой фразы, как сообщают местные СМИ, зал поддержал выступающего аплодисментами. Также российский лидер сообщил, что посетит Израиль в январе 2020 года. Он примет участие в открытии мемориала памяти жертвам блокады Ленинграда.

- Такого уровня отношений между Россией и Израилем не было никогда, - сказал президент России.

В Израиле 17 сентября проходят выборы в Парламент. Это первые повторные выборы в истории страны. Предыдущие выборы прошли 9 апреля 2019 года – тогда ни одна из участвовавших в выборах партий не смогла получить 61 кресло в парламенте. В установленное законом время (42 дня) премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху должен был договориться о создании коалиции из правых и религиозных партий, однако, не успел – в связи с этим назначены новые выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU